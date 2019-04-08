Ulusal elektronik kart tasarım maratonunun kazananları belli oldu

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde, Elektrik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu (Genç Emo) iş birliğiyle düzenlenen "Ulusal Elektronik Kart Tasarım Maratonu" sona erdi.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 13 takım ve 60 öğrencinin katıldığı maraton GAÜN kampüs içi Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşti. 24 Saat ara verilmeden gerçekleşen etkinlikte süre bitimine dakikalar kala heyecanlı anlar yaşandı. Strenght of Engineers, Şirintepe, Electrohorizon isimli takımlar geliştirdikleri kart tasarımı ile birinci olurken Nemo ve Radome takımları ise Gaziantep TEKNOPARK' ta ön kulukça ve ön kuluçka olarak inkübasyon sürecine alınacak. Oldukça çekişmeli geçen etkinliğin jürisinde ise Geylani Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Hıdıroglu, Vestel Kıdemli Mühendis Hüseyin Yılmaz, Metsan Elektronik ARGE Mühendisi Taha Kıvrak, Efelyum Elektronik Kurucusu Murat Hakan Yusufoğlu, EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ve Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin yer aldı.

Maraton sonunda birinci olan takımlara çeşitli firmalar tarafından iş ve staj imkanı sağlandı.