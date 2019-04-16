Bulgaristan'da düzenlenen “Uluslararası Burgaz Grand Prix Şampiyonası”na Türkiye Yüzme Milli Takımı adına katılan SANKO Okullarının Milli Sporcuları Beril Öztürk ve Nehir Kelleci başarılarıyla okula ve ülkeye büyük bir gurur yaşattı

SANKO Okullarının milli takım sporcusu Beril Öztürk, 13-14 yaş kategorisinde katıldığı yarışmada, 50 metre kurbağalama sitilde birinci, 200 metre kurbağalama stilde birinci olarak iki altın madalya; 50 metre kurbağalama stilde açık yaş ikincisi, 200 metre kurbağalama stilde açık yaş ikincisi ve 100 metre kurbağalama stilde ikinci olarak üç gümüş madalya ve 100 metre kurbağalama stilde açık yaş üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Beril Öztürk yarışmaya katılan bütün bayan sporcular arasında sergilediği başarılı performanstan dolayı en iyi 10 sporcu arasında sekizinci sırada yer aldı. Bu başarısından dolayı da para ödülü ile ödüllendirildi. Nehir Kelleci ise 100 ve 200 metre sırtüstü stilde 13-14 yaş grubunda en iyi ilk sekiz sporcu arasına kalarak final yarışına katıldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılı sporcuları tebrik ederek, “Okulumuz sporcularının milli takım forması altında böylesine güzel başarılara imza atmasının gururunu yaşıyoruz” dedi. Asyalı, öğrencileri Beril Öztürk ve Nehir Kelleci'nin yanı sıra sporcuların yetişmesinde emek sahibi olan okulun beden eğitimi bölümü öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.