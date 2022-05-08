Uluslararası dev şirketin CEO'su öğrencilerle buluşuyor

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenecek ''Mezun Olmak yeterli mi'' konulu panelde kimyevi tüketici ürünler üreten dev firmanın Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaşacak

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesinde 10 Mayıs Salı günü Saat:14.00'de düzenlenecek “Mezun Olmak Yeterli mi?” konulu panelde, P&G firmasının Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle buluşacak. Türk işadamlarının ve başarılı şirketlerin tecrübelerini ve hikâyelerini geleceğin girişimci adaylarına, yöneticilerine, sağlıkçılarına, mühendislerine ve iş hayatına atılacak öğrencilere aktarılmasını sağlayarak farkındalık oluşturması hedeflenen söyleşilerin ilk konuğu olan Tankut Turnaoğlu, iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle, yeni mezun olan ve iş hayatına atılan gençlerle paylaşacak.

Tankut Turnaoğlu'nun hayatta ve iş dünyasında başarılı olmak için altın değerindeki tavsiyelerini paylaşacağı programda GAİAD Başkanı Cihan Koçer de yer alacak