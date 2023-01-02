Uluslararası Doğa Sanatı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı

Ş. iş birliğinde ve GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer ile Doç. Berna Özlem Özcan'ın küratörlüğünde düzenlenen ‘Uluslararası Doğa Sanatı Fotoğraf Sergisi' eski havra binasında açıldı.

Tamamı doğadan elde edilen materyallerle hazırlanan tasarımlardan oluşan Doğa Sanatı oluşumunda düzenlenen sergiye 18 ülkeden 43 sanatçı tasarımlarının fotoğraflarıyla katıldı. Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kadim bir şehir olan Gaziantep'in tarihi mekânlarında yapılan kültür üretimi konusunda memnuniyetini dile getirdi. Prof. Dr. Yakar, Gazikültür'ün ev sahipliğinde ve GAÜN'ün uluslararası düzeyde düzenlediği bir sanat etkinliğini sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, “Eski havra binasında düzenlenen Uluslararası Doğa Sanatı Fotoğraf Sergisi hem üniversitemiz hem de şehrimiz için büyük bir anlam taşımaktadır” diye konuştu. Sergi hakkında katılımcıları bilgilendiren küratör Doç. Dr. Ayhan Özer ise serginin düzenlenmesine katkıda bulunan GAÜN Rektör Danışmanı ve Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'a, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay'a ve Patika Group adına Varol Topaç'a teşekkür etti. Doç. Dr. Özer, “Uluslararası Doğa Sanatı Fotoğraf Sergisine her bir kıtadan toplam 18 ülkenin doğa sanatçıları katıldı. Sanatçılar, başka hiçbir malzemeyi kullanmadan, sadece doğal mekânlardan elde ettikleri materyallerle tasarımlar ürettiler ve bunların görsellerini bizimle paylaştılar. Böylesine büyük çaplı bir uluslararası serginin şehrimiz için tarihsel öneme sahip eski havra binasında gerçekleşmesinden mutluluk duyuyorum” sözleriyle serginin önemini belirtti.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Yılmaz da ekolojiye ve doğanın sürdürülebilirliğine dikkat çeken sanatın çevre farkındalığı oluşturmak açısından önemine işaret ederek, serginin küratörü Doç. Dr. Ayhan Özer'e ve eserleriyle katılım sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

Uluslararası Doğa Sanatı Fotoğraf Sergisi eski havra binasında 14 Ocak 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.