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Uluslararası el sanatları, Gaziantep'te ilk kez SANKO Park'ta

Gaziantep’te bir ilk olan Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Gaziantep'te bir ilk olan Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Günleri, ziyaretçilerine kapılarını açtı.


Türkiye'nin yanı sıra, değişik ülkelerde çeşitli, sektörlerden firmaların katılacağı etkinlik, 24 Şubat'a kadar Sanko Park Alışveriş Merkezinde her gün 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek. El sanatları Günleri kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Hint El Sanatları, İran Halısı, Senegal Ahşap Sanatları ve onlarca yöresel eserin yer aldığı stant bir arada olacak. Cam, sıcak cam işleme, el yapımı halı, telkâri, ahşap ve hediyelik eşyalar hem sergilenecek hem de satışı yapılacak.


El sanatı ürünlerin ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmayı, farklı ülkelerin ve bölgelerin kültürlerini tanıtmayı amaçlayan bu etkinlik, Gaziantep'te bir ilk olması açısından da önem taşıyor.

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