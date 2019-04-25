Uluslararası ezogelin yöresel bebek çalıştayı başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde başladı. 3 gün sürecek çalıştay, Cumartesi günü açılacak bez bebek sergisiyle sona erecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği ediyor. 3'üncü Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı, dünyada ve Türkiye'de yapılan birbirinden farklı bez bebekleri bir araya getirdi. Şehrin kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, İstanbul, Ankara, Bandırma, Kütahya, Trabzon, Zonguldak, Konya-Ilgın ve Gaziantep'ten Ezogelin Halk Eğitim Merkezi, Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından (GASMEK) 30 bez bebek sanatçısı katıldı. Müze bahçesindeki atölye çalışmalarında bölgelere has yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanılarak elde edilen bez bebeklerin yapımı çalıştay boyunca bebek sanatçılarınca katılımcılara gösterilecek.

Kurulan stantlarda, Ukrayna Motanya Bebek, Türkmenistan Bez Bebek, Bandırma Polimer Bebek, Konya-Ilgın Kitre Bebek, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Dolgu ve Keçe Bebek, Trabzon Düzköy Halk Eğitim Merkezi Düzköy Folklorik Bebek, İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü Kitre Bebek, Kütahya Dolgu Bebek, Zonguldak Kezban Bebek ve Nurel Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü ile GASMEK Ezogelin Bebek sergilenecek.