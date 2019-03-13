Uluslararası fuarlar için ev sahipliği çağrısı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kileci, kentte yapılan uluslararası GAPFOOD ve GAPTARIM fuarlarını değerlendirmesinde Gaziantep'in hemen her sektörde uluslararası fuarlara ev sahipliği yapması gerektiğini söyleyerek, çağrıda bulundu.

GAPFOOD ile GAPTARIM Fuarlarının kentin ortak hareket etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “GAPFOOD ile GAPTARIM Fuarları Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri destekleriyle gerçekleştirilmiş, kentin resmi kurumları ve mesleki örgütler ortak hareket ederek bu güzel sinerjinin ortaya konulmasını sağlamıştır. Elbette bundan sonraki süreçlerde bizler için önemli olan ulusal düzeyde gerçekleştirilen bu fuarın uluslararası standartlara çıkarılmasıdır. Gaziantep Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren altıncı ili konumundadır. Tıpkı Domotex gibi gıda sektörünün de uluslararası fuarlarla desteklenmesi gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlarımızın bundan sonraki süreçte bu yönde çalışmalar yapacağını umuyorum” dedi.

165 Ülkeye Gıda İhracatı Yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılışı gerçekleştirilen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden üretici firmaların katıldığı GAPFOOD ile GAPTARIM Fuarlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ise Gaziantep'in önümüzdeki süreçte uluslararası fuarlara ev sahipliği yapması gerektiğini ifade ederek “Bölgemizden 165 ülkeye sektörümüzle ilgili ihracat yaparak 2018 yılında ülkemize 2 milyar doların üzerinde döviz kazandırdık. Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen gıda fuarlarına katılıyoruz. Gerek ihracatçı birlikleri olarak gerekse firma bazında katılımlarımız her geçen gün artıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu anlamda üreten ve ürettiğini ihraç eden bir bölge. İtalya, Japonya, Almanya ve Dubai örneklerinde olduğu gibi Gaziantep'te de uluslararası gıda fuarlarının oluşturulması için gerekli zeminin olduğunu görüyoruz. Fuar alanındaki fiziki koşulların düzenlenmesi ve yeni fuar alanlarının inşa edilmesi uluslararası fuarların Gaziantep'e yönelmesinde önemli etken olacaktır. Ortadoğu'nun kalbi pozisyonunda olan Gaziantep her zaman en iyisini hak ediyor. GAPFOOD ile GAPTARIM Fuarlarının gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyor, sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte şehrimizde uluslararası bir gıda fuarının gerçekleşmesini diliyorum” dedi. Başkan Altunkaya fuarda kurdukları stantta ziyaretçilere makarna, bulgur, sarma ve yoğurtlu dövme çorbası ikram etti.

Bakan Gül GAİB Standında bulgur pilavı ve makarna dağıttı

Fuarın son gününde GAİB standını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Başkan Ahmet Fikret Kileci'den bilgiler aldı. Anadolu'nun bereketli topraklarından üretilen tarımsal birçok ürünün dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Birliğimizce 2018 yılında hububat-bakliyat sektöründen 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığına dikkat çekti. Bakan Abdülhamit Gül ve beraberindeki heyet Başkan Ahmet Fikret Kileci'yi kutlayarak fuar katılımcılarına ve ziyaretçilerine bulgur pilavı, makarna, yaprak sarması ve ayran çorbası ikram etti.