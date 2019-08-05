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Uluslararası konferansa HKÜ'den katılım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) KAlMIREC’in (Kalyoncu Göç ve Araştırma Merkezi) proje paydaşı olduğu “Initiatives of Change’in İsviçre Caux” konferansında, “Young Ambassadors (Genç Temsilciler) (YAP)” programıyla 40 Avrupalı gencin dünyayı değiştirme ile ilgili çeşitli çalışmalarına yer verildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) KAlMIREC'in (Kalyoncu Göç ve Araştırma Merkezi) proje paydaşı olduğu “Initiatives of Change'in İsviçre Caux” konferansında, “Young Ambassadors (Genç Temsilciler) (YAP)” programıyla 40 Avrupalı gencin dünyayı değiştirme ile ilgili çeşitli çalışmalarına yer verildi.


“Tools for Changemaker” isimli programda İsviçre Senatörünün dahil olduğu Avrupa'nın önemli ülkelerinden, birçok ismin de katıldığı çeşitli konferanslar düzenlendi. Ayrıca YAP kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin dünyayı değiştirmeleri konusunda gelişmesine olanak sağladığı bildirildi.


HKÜ'den üç öğrenci ve bir akademisyen konferansa katıldı


Dünya çapında yoğun ilginin gözlemlendiği, uluslararası birçok öğrenci ve akademisyenin de katılım sağladığı ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren konferansta, önemli konularda çeşitli başlıklar incelendi. Türkiye'den sadece tek üniversite olarak HKÜ'den katılımın gözlemlendiği programda, HKÜ Göç Araştırma Merkezinin (KalMIREC) Göç Girişimcileri Revan Görkem, Oktay Yalçın, Sena Aldemir ve KalMırec merkez sekreteri Ayşenur Erdemircan katıldı.


“Değişim uyumla başlar”


Uluslararası Değişim Girişimcileri Başkanı Yardımcısı Mounir Beltafia, “Değişim uyumla başlar. Dönüşüm ise değerler, yaşam şekli ve ülkeler arası işbirliğiyle yapılmaktadır. Kendimizi de bu yönde değiştirirsek dünyayı da değiştirebiliriz” dedi.


KalMIREC ile katılım yapan HKÜ, göçün etkili olduğu yerlerde yapılacak hamleler ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı. Bu projeyle; insanların farklı olmadığını öğretmek, birlikte yaşamak için yapılması gerekenler ve değişimin hangi noktalardan başlayacağına dair bilgilere yer verildi. Young Ambassadors programında toplumsal değişim süreçleri ve dinamikleri gibi birçok etkinliğin yanı sıra aktif dinleme ile çözümlenemeyen sorunlar masaya yatırıldı.

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