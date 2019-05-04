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Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu başladı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu üçüncü gününde düzenlenen 118 kilometrelik Gaziantep-Kilis etabı ile başladı.


Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu üçüncü günün yarışları Gaziantep-Kilis etabı ile başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından startı verilen bisiklet turu Gaziantep Burç Kavşağı'nda sona erecek. Bisiklet turunda dereceye giren sporculara ödülleri de burada verilecek.


Bisiklet turunun başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mardin'de başladı, Şanlıurfa'da devam etti. Ve bizde de sona erecek. Bugün 52 sporcu Kilise kadar gidip gelecekler. Yaklaşık 100 kilometre üzerinde bir yol yapılacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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