Uluslararası öğrenciler için ‘Film Müzikleri Atölyesi' yapıldı

Benal Tanrısever tarafından, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilere sinema filmlerinde müziğin anlatım gücü ve algıda oluşturduğu farklılıklar konusunda atölye eğitimi verildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İletişim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve akademisyenler ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Baba (Godfather) ve Schindler'in Listesi (Schindler's List) filmlerinin görsel ve müzikal analizlerini yapan Dr. Benal Tanrısever, müzikte hız, ses, gürlük, ton ve enstrüman kullanımının önemi ve filmlerde fark oluşturan etkileri konularında öğrencilere bilgiler vererek, müziğin sadece hoş tınılar değil hikaye anlatımında ne denli önemli olduğunu belirtti.