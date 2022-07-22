Uluslararası öğrencilerden Türkçe şiir dinletisi

Gaziantep Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAÜN TÖMER) tarafından hazırlanan, “Eskimeyen Mısralar” müzik ve şiir dinletisi, GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, TÖMER olarak 12 yıldır süren yolculuğa birçok hikâye sığdırdıklarını belirterek şu ana kadar yaklaşık 80 ülkeden 12 binin üzerinde öğrenci ve kursiyere Türkçe öğretmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Özpay, “Öğrencilerimizin Türkçe'ye olan sevgilerini bu gibi programlarla taçlandırmaları, bizler için bir gurur vesilesi olmaktadır. GAÜN TÖMER bu ve benzeri etkinliklerle sizlere sadece bir dil öğretim merkezi olarak hizmet vermiyor, aynı zamanda, yol arkadaşlığı yapıyor ve aile olmanın getirdiği sorumlulukları da taşıyor” şeklinde konuştu.

TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay'ın açılış konuşması sonrasında Nijer, Suriye, Cibuti, Bangladeş, Doğu Türkistan, Sudan, Somali, Togo gibi ülkelerden GAÜN TÖMER'de dil eğitimini alan öğrenciler, Türkçe şiir okuyup şarkılar söyledi.

Yabancı öğrencilere teşekkür belgeleri GAÜN Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay ve GAÜN TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat tarafından verildi.