SANKO Okulları, “Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali”ne yüzme öğretmenleri Meltem Kalkan, Mehmet Ali Karakuş, öğrencileri Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitçi, Defne Su Demirbakan ve Beril Tanrıtanır ile katıldı.

Yüzme yarışmasında Kadirhan Sağlam ikinci, Meltem Kalkan üçüncü, Defne Su Demirbakan beşinci, Beril Tanrıtanır altıncı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Sporcusu Ali Emre Simitçi ise yedinci oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Rumkale Su Sporları Festivali yüzme yarışmasına katılan tüm öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.