UMİKK 2019 yılı 3'üncü olağan toplantısı düzenlendi

Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (UMİKK) 2019 yılı 3'üncü Olağan Toplantısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği ve Rahabilitasyon Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığındaki toplantı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep'te bağımlılıkla mücadelede kenti ileri taşıyacak kararların alındığı toplantıda, madde bağımlılığının azaltılması ve madde bağımlılığın önüne geçilebilmesini içeren konu başlıkları masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Tolay, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların hayati önem taşıdığını kaydederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam edeceğini aktardı.

Vali Yardımcısı Uğur Aladağ ise, uyuşturucuyla mücadelede şehir olarak tek vücut olduklarını söyleyerek, çalışmaların daha da iyiye gideceğinden kuşkusunun olmadığını bildirdi.

Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği Genel Direktörü Dr. Cenk Yancar da bağımlılığa dönük verilen eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ardından kurul üyeleri, Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği ve Rahabilitasyon Merkezi'ndeki spor alanı, taş oyma atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, resim atölyesi ve yüzme havuzunu gezdi.