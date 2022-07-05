Umut Evi'nde moral konseri

Gaziantep Üniversitesi Nevin Eruslu Palyatif Bakım-Umut Evi'nde Palyatif Bakım Ünitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam-Eğitim Merkezi iş birliğiyle moral konseri düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Nevin Eruslu Palyatif Bakım-Umut Evi'nde Palyatif Bakım Ünitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam-Eğitim Merkezi iş birliğiyle moral konseri düzenlendi. Palyatif Bakım ve Umut Evi'nin dinlenme salonunda gerçekleşen konsere hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli düzenlenen konser ile ilgili, “Palyatif Bakım Evi'nde tedavi gören hastalarımıza sosyal yönden destek sağlamak amacıyla bir konser düzenledik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nin vermiş olduğu destek sayesinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile merkezimizde tedavi gören hastalarımız moral buldu. Moral ve motivasyon yüksekliği hastalığın tedavisinde olumlu yönden destek sağlamaktadır. Yaşlı hastalarımıza bu etkinliği düzenleyerek moral verebilmek, onların yüzlerini güldürmek bizleri de fazlasıyla mutlu etti. Etkinliğin gerçekleştirilmesiyle alakalı bizlere destek sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Palyatif Bakım ve Umut Evi'nin Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Zeynel Abidin Öztürk ise, “Covid döneminde özellikle yaşlı hasta grubu olumsuz etkilenmişti. Psikolojik yönden olumsuz bir etkilenme olduğu gibi fiziksel yönden ve sosyal yönden de yetersizlikler ön plana çıkmıştı. Covid döneminden önceki süreçte palyatif bakım ünitemizde yatmakta olan hastalarımız için medikal tedavilerimizin yanında sosyal yönden de destek sağlamak amaçlı aktiviteler düzenliyorduk. Ancak son 2 yıl içerisinde yaşanan pandemi nedeniyle bir süre bu etkinliklere ara vermek zorunda kaldık. Şimdi bu aktivitelerimize tekrar başladık. Bu şekilde palyatif bakım ünitemizde misafir ettiğimiz hastalarımıza motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik ile ilgili vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli'ye ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Palyatif Bakım Evi'nde tedavi gören hastalar, konser sayesinde keyifli vakit geçirerek doyasıya eğlendi.

Palyatif nedir

Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu tanıma göre palyatif bakımı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve hasta yakınlarında, ağrının, diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi, fiziksel, psikososyal, manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi, hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı, yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

Gaziantep Üniversitesi Nevin Eruslu Palyatif Bakım-Umut Evi'nde beslenmesi fiziksel ve psikolojik/nörolojik nedenlerle bozulmuş beslenme desteğine ihtiyaç duyan, enfekte yatak yarası bulunan ya da altta yatan hastalık nedeniyle kronik şiddetli ağrı semptomları bulunan hastaların tedavisi düzenlenmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Nevin Eruslu Palyatif Bakım-Umut Evi'nde 4 tanesi ara yoğun bakım olmak üzere toplam 36 adet yatak bulunmaktadır. Açıldığı günden bu yana toplam iki binden fazla hasta yatarak tedavi görmüştür.