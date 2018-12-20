Un sanayicilerinden OSB Başkanı'na ziyaret

Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen ve yönetim kurulu üyeleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSB'deki sanayi yatırımlarının artması için çalışacaklarını söyledi. Topçuoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 43 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğuna dikkat çekti.

"Ortak hareket edeceğiz"

Topçuoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Gaziantep OSB, toplamda 5 sanayi bölgesinden oluşmakta ve binin üzerinde sanayi tesisi faaliyet göstermektedir. Bu firmalar aylık 400 milyon kilovatsaat elektrik, 30 milyon metreküp doğal gaz tüketmekte ve 140 binden fazla işçi istihdamı gerçekleştirilmektedir. Bizim temel amacımız, mülki idaremiz, yerel yönetimlerimiz, Oda ve borsalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket ederek, sanayimizin daha da gelişmesini sağlamaktır. Yatırımcılarımıza her türlü kolaylık ve desteğin sağlanarak, yatırımların teşvik edilmesi ve çevreye duyarlı sanayiciliğin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi.

"Un sektörüne yön veriyoruz"

Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Erhan Özmen de, ziyaret sırasında Topçuoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi ve un sektörünün bölgedeki durumu ile ilgili bilgiler verdi. Özmen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki un sanayicileri olarak, ülkenin un üretim ve ihracatına yön verdiklerini belirterek, sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları hakkında Topçuoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkan ve yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen ziyarete Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gümüşoğlu ve OSB Bölge Müdürü Özer Özcan da katıldı.