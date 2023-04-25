Ünaldı Mahallesinde yapılan sosyal tesisisin açılışı yapıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ünaldı Sosyal Tesisin açılışı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Göreve geldiğinden beri yaptığı hizmetlerle gönüllere dokunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bir sosyal tesisi daha bitirerek hizmete açtırdı. Ünaldı Mahallesinde yapılan sosyal tesisin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu milletin her şeyin en iyine layık olduğunu belirterek, Ünaldı Mahallesinin tamamen yıkılarak kentsel dönüşümle yenileyeceğini söyledi.

Tahmazoğlu, “Biz göreve geldiğimizde Şahinbey'de bir tane doğru dürüst taziye evi yoktu. Bugün 298 tane taziye evimiz var. Nüfusumuz 2 kat arttı. Şahinbey'de neredeyse park yoktu. Olan parklarda kullanılmayacak durumdaydı. Bugün 650 tane parkımız var. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi halen Şahinbey'dedir. Bu millet her şeyin en güzeline layıktır” dedi.

“Ünaldı mahallesini tamamen yıkarak sıfırdan ev yapacağız”

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Kentsel dönüşümle 10 bin 388 evin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirdik. 10 bin tane yeni konut yaptık. Yaptığımız konutların hiç biri depremde yıkılmadı. Ünaldı Mahallemizin de bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Bu deprem gösterdi ki kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. Biz buna 10 yıldan fazladır başladık. Buna karşı çıkanlar bu işin ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Ünaldı mahallesi kurulmuş ama neredeyse tamamı ham parsel üzerindedir. Onun için yapılması gereken tek şey buradaki evler zaten eski yenilenmesi gerekiyor. Burası kentsel dönüşümle tamamen yıkılacak. Sıfırdan evler yapılacak” şeklinde konuştu.

“Çanakkale seferleri yeniden başlayor”

Çanakkale seferlerinin yeniden başlayacağını ifade eden Tahmazoğlu, “Çanakkale seferlerimiz yeniden başlıyor. Her gün bir uçak kaldırıyoruz. Çarşamba günü seferlerimizi yeniden başlatıyoruz. Bu yıl 35 bin vatandaşımızı Çanakkale'ye götüreceğiz. Projelerimizin devamı için bu seçimde sizlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Tahmazoğlu'na tesisten dolayı teşekkür etti.