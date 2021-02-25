UNDP Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Suhrop Hocimatov: "Gaziantep model fabrikanın dünyaya açılımı daha kolay olacak"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Suhrob Hocimatov, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ni (Model Fabrika) ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Ünverdi, UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Suhrob Hocimatov, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen'in katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, teknik konular, eğitim ve uygulamalar ile önümüzdeki süreçte atılacak adımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

"Gaziantep merkez konumdadır"

UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Suhrob Hocimatov, toplantıda yaptığı konuşmasında Gaziantep'in bölge açsından önemine işaret ederek, "Gaziantep Türkiye içerisinde bir sınır kenti olarak görünüyor ancak, sınırları kaldırdığınız zaman Gaziantep yakın komşularına Irak'a, İran'a, Asya'ya ve Rusya gibi ülkelere hizmet verebilecek bir merkez konumundadır. Bu sebeple diğer model fabrikalara göre dünyaya açılımı da daha kolay görünmektedir. Aynı zamanda Gaziantep büyüklüğü ile çevresindeki şehirlere de hizmet verebilir. Bunun yanı sıra yalın değişimin psikolojik etmenleri de burada işlenmiş ve böylece firmaların yaklaşımları da daha kolay olacaktır. Yaptığınız çalışmalarla firmaların dönüşümüne büyük katkı vereceksiniz. Çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Ünverdi de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Suhrob Hocimatov'a vermiş oldukları destek ve iş birliklerinden dolayı teşekkür etti.

Model Fabrika'da fragman eğitimlerinin verilmeye devam ettiğini belirten Ünverdi, 1 şubat itibarıyla firmalara yönelik öğren-dönüş eğitimlerinin verilmeye başlandığını ve sürecin her geçen gün üzerine koyarak sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantı sonrası heyet, makine parkını gezerek çalışmaları yerinde inceledi.