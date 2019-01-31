UNDP üst yönetiminden GSO-MEM ve GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezine ziyaret

İlk olarak, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması” projesi kapsamında kurulan, GAP Enerji Verimliliği Danışmanlık ve Kuluçka Merkezini ziyaret eden ve burada yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ne geçti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP)” kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, mesleki eğitim merkezindeki sınıf ve atölyeleri gezen heyet, çalışmaları yerinde inceledi.

UNDP heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, merkezin kurulması ve bugüne kadar verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan Ünverdi, günümüz teknolojilerini yakalamak ve geleceğe umutla bakmak için nitelikli insan gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti. Bölgede yaşayan Suriyelilerin meslek kazanması ve topluma entegre olmaları noktasında da UNDP ile gerçekleştirilen çalışmaların başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Ünverdi, işbirliği sürecinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger de, Gaziantep Sanayi Odasını yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kutlayarak, işbirliği içerisinde proje geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Mesleki eğitim ve özellikle kadın girişimciliği noktasında yapılabilecek çalışmalara dikkati çeken Egger, “Kadınlara yüksek katma değerli bir motivasyon sağlanırsa güzel sonuçlar alabiliriz. Bu da önemli bir sıçrama sağlar. Kadınlar başarılarıyla rol model olabilir, bakış açılarını değiştirebilir, ufuklarını genişletebiliriz” dedi.

Programın ardından, “Suriyeli İşletme Sahiplerine Yönelik İş Geliştirme Eğitimleri” sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kursiyerlere sertifikalarını, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi verdi.

Proje hakkında

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, “Suriye Krizine Yönelik Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile Türk ve Suriyeli bireyler, girişimciler, işletme sahiplerinin işlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Şu ana kadar GSO-MEM'de toplam 80 işletme sahibine ileri düzey iş geliştirme eğitimi verildi.

Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan proje, Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyor. Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi, UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını, AB'nin finansal desteği ile bir araya getiriyor.

Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi, UNDP tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlbank ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanıyor. Projenin başlıca paydaşları arasında ev sahibi topluluklar ve Suriyeli nüfus, yerel ve ulusal makamlar, yerel ve ulusal STK'lar ve iş dünyası kurumlar yer alıyor.

50 milyon avro bütçeli proje kapsamında, 2020 yılına kadar 2 milyon Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş ve geçim kaynağı sahibi olmasına katkı sağlanması, 52 bin Suriyelinin Türkçe dil becerileri eğitiminden yararlanması ve 307 bini aşkın Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin, güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.