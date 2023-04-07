UNESCO listesindeki Yesemek, GaziKültür yayınlarında yer aldı

Ş. tarafından Yesemek Heykel Atölyesi çerçevesinde farklı dönemlere ve bölgelere ait heykel sanatı ve üretimi ile taş ocakları konularını ele alan "Eski Yakın Doğu'da Taş Ocakları, Heykeltıraşlık Atölyeleri ve Yesemek'in Yeri" adlı kitabı yayımlandı.

404 sayfadan oluşan, toplamda 23 bilimsel makale yer alan kitap, eşsiz ve önemli özellikleri dolayısıyla 2012 yılında UNESCO Geçici Dünya Mirası listesine giren Yesemek Heykel Atölyesi'ni anlatarak kültürel mirasın korunmasına odaklanıyor. Dijital ortamda yayımlanan kitaba www.gazikulturas.com adresinden ulaşılıyor.

Kitabın yayın koordinatörlüğünü Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver, genel yayın yönetmenliğini Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve editörlüğü Prof. Dr. Atilla Engin, Dr. Öğr. Üyesi Timur Demir ve Dr. Öğr. Üyesi N. Pınar Özgüner Gülhan yaptı.

Kitap hakkında açıklama yapan Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in geçmişten gelen köklü kültür birikimine değinerek, “Geleceği inşa etmek geçmişten başlar. Bugünlerimiz ise geçmişimiz ile geleceğimiz arasındaki köprümüzdür. Geleceğe sağlam adımlarla yürümek için köprümüzün temellerinin de sağlam olması gerekmektedir. Köklü geçmişimiz bu konudaki en büyük şansımızdır. Ecdadımızın ayağının değdiği her toprak parçası sadece şanlı zafer tarihimizi değil kültürel mirasımızı da bünyesinde saklar. Bize düşen ise burada saklı olan kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmaktır. Çünkü kültürel mirasımız en büyük gücümüz ve hafızamızdır. Hafızasını kaybeden milletlerin akıbeti ortadadır. Bu sebeple kültürel mirasımıza sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sadece bununla da yetinmeyerek köklü kültürel mirasımızı bugünümüze aktarmalı ve gençlerle buluşturmalıyız” diye konuştu.