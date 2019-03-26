Üniversite adaylarına Gaün Hukuk Fakültesi tanıtıldı

Dr. Emine Koban ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ tarafından lise son sınıf öğrencilerine GAÜN Hukuk Fakültesi tanıtıldı.

Dr. Emine Koban ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan tanıtım ziyaretleri kapsamında, Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesinde “Kariyer Yolculuğunuzun İlk İstasyonu Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Olabilir mi” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumunda öğrencilere Gaziantep Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Koban, “Yükseköğretime başlamak üzere olmanızdan ve bir tercih sürecinde bulunmanızdan dolayı, sizlerin bilinçli olarak bir tercihte bulunmanız ve kendinize daha başarılı bir gelecek tasarlayabilmeniz için buradayız” dedi. Bir yandan öğrencilerin yakın bir zamandaki tercih sürecinde yaşamlarının bundan sonrası için önemli bir karar vereceklerini ve bir meslek seçimi de yapmak üzere olduklarını belirten Prof. Dr. Koban, her şeyden önce severek çalışacakları bir mesleğe yönelmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Koban, bu süreçte Hukuk Fakültesi'ni tercih etmek istemeleri halinde başarılı olmaları için dikkat etmeleri gereken konular hakkında öğrencileri bilgilendirirken, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin genel yapısı, eğitim öğretim esasları, sınavlar ve öğrencilere yarar sağlayacağı düşünülen diğer konulara konuşmasında yer verdi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koban tarafından, GAÜN Hukuk Fakültesi'nin eğitim öğretim hayatına başladığı 2010-2011 eğitim öğretim yılından bugüne kadar gelişimi özetlenirken, ilk yılda 100 öğrencinin kayıtlı olduğu Hukuk Fakültesinde şuanda bin 60 öğrencinin öğrenim gördüğü ve bugüne kadar 300'ün üzerinde mezun verildiği ve ayrıca lisans eğitiminin dışında iki yüksek lisans programının ve bir doktora programının da açılması ile akademisyen yetiştirme aşamasına gelindiği belirtildi.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ tarafından da, Hukuk Fakültesini kazanmak için ve sonrasında eğitim sürecinde neler yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı sunumda, mezun olduktan sonra hakim, savcı ve avukat olmak hedeflenebileceği gibi, kaymakamlık ve hukuk müşavirliği, noterlik gibi kamu ve özel sektörde bir çok farklı görevlerde de bulunulabileceğine işaret edildi. Hukuk Fakültesinin sistemli ve planlı çalışma yürütülerek tamamlanabileceği ve başarılı olunacağı üzerinde duruldu. Gaziantep Üniversitesi'nin öğrencilere sağladığı olanaklar hakkında da bilgiler verildiği sunumda, mesleki ve kişisel gelişim etkinliklerine katılmanın iyi bir hukukçu olarak yetişmedeki öneminden bahsedildi. Soru ve cevaplar ile öğrencilerin de aktif olarak katıldığı sunumdan sonra, öğrencilerin Hukuk Fakültesine düzenleyeceği gezinin planlaması yapıldı.