Üniversite öğrencileri halı üretim tesisini gezdi

Düzenlenen teknik gezide üniversite öğrencileri, halının üretim ve baskı aşamalarını yakından görme imkanı buldu. Öğrencilerin kafalarındaki soruların da yanıt bulduğu gezide işin incelikleri de detaylı bir şekilde anlatıldı. Kaliteli iplerden üretilen dijital baskılı halıların, çok daha parlak ve canlı bir görünüm sunduğunu belirten GAÜN Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık, “Kullanılan malzemeye göre çeşitli farklılıklar gösteren baskılı halı, yumuşak ve hafif yapısıyla kolay kullanım sağlıyor. Yapılan baskının ince detaylara bile dikkat edilerek basılması sonucunda, ortaya manzarayı andıran halılar çıkıyor. Özellikle küçük detaylı desenlerin sınırsız renkte ve sınırsız adetlerle yüksek çözünürlükte basılması, baskılı halıları daha ekonomik hale getiriyor. Tasarımı ve görünümü ile zengin bir ürün yelpazesi sunan dijital baskı halılar, dekore edilecek alanın daha uyumlu ve şık görünmesine yardımcı oluyor. Hayallerdeki halıyı eve taşıma imkânı sunan bu ürünler, klasik halı desenlerinden sonra daha ferah ve huzurlu bir ortam sağlanmasına yardım ediyor” diye konuştu.

Evlerin en önemli dekorasyon unsurlarından biri olan halıların, hem evin uyumlu ve şık bir görünüme kavuşmasına hem de gürültü ve ısı izolasyonu sağlayarak daha sağlıklı vakit geçirmeye yardımcı olan ürünler olduğunu belirten Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek şu ifadelerde bulundu: “Son zamanların popüler halı modellerinden olan dijital baskı halılar, özellikle ev dekorasyonunda kullanıcıların en önemli yardımcılarından biri olarak dikkat çekiyor. Dijital baskılı halıların, kullanıcısının zevkine göre tasarım yapmasına olanak sağlayarak logo, çiçek, manzara ve desenleri sayısız renk seçeneğiyle basabilme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizle birlikte baskı halı tasarım ve üretim aşamalarını yerinde incelemek üzere mesleki gezi düzenledik”

Gezi sonunda, halı firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bozkurt ve şirket müdürlerinden Hamze Singeç tarafından öğrencilere halı hediye edildi.