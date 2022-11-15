Üniversite öğrencileri kampüsü temizledi

Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal koordinatörlüğünde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla Çevre Koruma Dersinde gerçekleştirilen proje ile tüm öğrenciler kampüsü temizledi. Ellerine aldıkları süpürge ve çöp poşetleri ile kampüsün için ve dışını temizleyen öğrenciler, çevrenin temiz tutulması için de çağrıda bulundu.

Çevre temizliğine çok büyük önem verdiklerini, bunun için çeşitli projeler yaptıklarını belirten Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, “Doğayı korumak için en büyük görev gençlerimize düşüyor. Bu konuda örnek davranış göstererek böyle güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.