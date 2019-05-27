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Üniversite öğrencileri minikleri doyasıya eğlendirdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlileri ve öğrencileri, Saadettin Batmazoğlu İlkokulu ile anaokulu öğrencileriyle etkinlik düzenlemek için bir araya geldi.


Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin, Öğr. Gör. Şehnaz Yılmaz denetiminde, çeşitli kostümler ve müzik eşliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte, İlkokul ile anaokulu öğrencileri eğlenceli saatler yaşadı. Etkinlik sonunda Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, derslerde yaptıkları kukla, maket ve eğitici oyuncakları çocuklara hediye etti. Aynı zamanda öğrenciler bir gezi gerçekleştirerek, çocuklar için hazırladıkları gösteriyi sundu.

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