Üniversite öğrencilerinden bez çanta sergisi

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesinde açılışı gerçekleşen “Sıfır Atık” isimli sergide konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin çok güzel projeler ürettiğini ve bu projeleri üretirken de öğretim üyeleri, öğrenciler ve personelin hep beraber birlikte gönülden çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Gür konuşmasında, "Bugün yine Güzel Sanatlar Fakültemizin güzel bir projesine tanıklık ettik. Sıfır Atık Projesi kapsamında artık kumaşlardan özellikle estetik ve aynı zamanda kullanışlı pazar çantaları oluştururken diğer taraftan da yine artık kumaş ve elbiselerden yepyeni moda tasarımlar oluşturuyor, elbiseler üretiyorlar. Bu da öğrencilerimizin hem üretkenliğini hem de tasarım becerilerini ortaya koyuyor. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin bu programı bizim açımızdan da geleceğe ufuk oluşturuyor" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda ise "Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ‘Sıfır Atık' projesiyle gerçekleştirilen naylon poşet kullanmama adına aynı zamanda da atık malzemelerden yapılan elbise defilemiz bugün sergilendi. Bu çalışmayla biz aslında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hem naylon poşetler kullanmayarak çevreye yardım etmek, temiz tutmak istiyoruz. Aynı zamanda atık malzeme kullanarak giyim eşyaları üretip sanayiye de katkıda bulunmak istiyoruz. Bu proje için bizi destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.