Üniversite öğrencilerinden duygulandıran proje

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli Köyü İlkokul öğrencilerine özel anlamlı kutular hazırlayan üniversiteliler, düzenledikleri sosyal sorumluluk projesi ile duygulandırdı.

HKÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, kendi fakültelerinde sosyal sorumluluk projeleri için kermes düzenledi. Kermesi, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Yemişli İlkokulu için organize eden öğrenciler, kazandıkları paralarla her öğrenci için özel klasörler hazırladı. Hazırlanan klasörlere çorap, atkı, bere, eldiven, oyuncak, defter, kalem, oyun hamuru, resim defteri, diş fırçası, diş macunu, kalem cüzdanı, abaküs, okuma kitabı ve toka gibi materyaller yerleştirildi.

Kermeste ayrı bir köşe oluşturularak katılanların, yardımın gönderileceği okula not yazması sağlandı. Kermese katılan HKÜ Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından 150 not yazıldı. Notlar arasında, Kardelen Şakalar isimli öğrencinin, ‘'Sen saçlarına baharları tak çocuk, gülüşün güzel olsun. Ellerin umut. Buradaki herkes sizin için, tek bir gülüşünüz için çabaladı. Sakın yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmeyin'' notu kermese katılanları duygulandırdı.

“Gittikleri her yere ışık saçacaklar”

Etkinliğin yürütücüsü HKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Sakine Hakkoymaz, kimseden para yardımı almamak adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Hakkoymaz, “Dört yılın sonunda mezunlarımızın daha nitelikli mezun olacağını düşünüyorum. Gittikleri her yere ışık saçacaklar. Köydeki insanlara, köydeki çocuklara. Sınıf öğretmenliğinin güzel tarafı bu. Beni her gün klasörleri göndereceğimiz okulun öğretmeni arıyor. Çocuklar her gün öğretmenlerine, öğretmenim paketimiz ne zaman gelecek diye soruyormuş. Ben bunu duyunca çok duygulandım. Eminim bu klasörleri alacak öğrenciler hayatları boyunca bu mutluluğu unutmayacaklardır” diyerek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

“Bu projenin başka üniversite öğrencilerine örnek olmasını istiyoruz''

Kermes boyunca ve kermesten sonra video ve fotoğraf çeken öğrenciler, “Bu klasörler paketlenip kargoya verildi. Kermesimize gelen okulumuzun hocaları ve öğrencileri tarafından notlar yazıldı. Öğrencilere sadece ihtiyaçlarını değil onları görmeden böyle yardımı severek yaptığımız ve onların yalnız olmadığını göstermek adına videolar hazırladık. Videonun en sonuna da Sakine hocamızın bize yapmış olduğu içten konuşmasını ekledik. Bu projenin başka üniversite öğrencilerine örnek olmasını istiyoruz'' diye konuştular.