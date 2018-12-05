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Üniversite öğrencilerinden engelli çocuklar için etkinlik

SANKO Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturuyor.


Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Fizyoyaşam Kulübü ve Çocuk Fizyoterapistleri Derneği üyesi olan SANKO Üniversitesi öğrencileri SANKO Park'ta bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, birbirinden farklı aktiviteler düzenlenerek, engelli çocuklarla, SANKO Park'ı ziyarete gelen çocukların kaynaşması sağlandı. Toplu halde resimler çizen, el boyaması yapan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, etkinliğe destek veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin katkılarıyla, engelli çocukların yapmış oldukları resimler de sergilendi.


Yoğun ilgi gören etkinliğe SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri ve etkinliğe destek veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanları katıldı.

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