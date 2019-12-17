Üniversite öğrencilerinden fotoğraf sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fotoğraf Topluluğuna üye öğrenciler tarafından hazırlanan Gaziantep Konulu Fotoğraf Sergisi GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi Fuaye Alanı'nda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir'in katılımıyla açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, sergiye eserleriyle katılanlara ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında öğrencilerle birlikte nice güzel sergilerde buluşma temennisinde bulunan Prof. Dr. Bedir, öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlara eğilmelerinin kişisel gelişimleri için çok değerli olacağını söyledi. Rumkale, Kendirciler, Hacı Baba, su altında kalan Barak köylerinin fotoğraflandığı, yaklaşık 40 eserin yer aldığı sergide; GAÜN Fotoğraf Topluluğu Başkanı Ali Osman şunları söyledi: “Topluluğumuza yeni katılan öğrencilerimize öncelikle teorik eğitim veriyoruz. Teorik eğitimlerle beraber pratiğe dökerek, projelendirmeye çalışıyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerle beraber geziye çıkıyoruz. Fotoğraf konusunda yardımcı oluyoruz. Onlar da güzel fotoğraflarla katkıda bulunuyorlar” dedi.

"Sadece fotoğrafı öğretmiyoruz"

Topluluk Başkanı Ali Osman, gruba katılan öğrencilere fotoğraf karakterlerine de olumlu katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz Fotoğrafçılık Topluluğu olarak insanlara sadece fotoğrafı öğretmiyoruz. Bize katılan öğrencilere bildiğimiz kadarıyla fotoğrafçılıkla karakterlerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Kiminin karakterine zarafet katar, kimine olgunluk katar. Kimi depresiftir, depresyonlu bir hayatı vardır, depresyondan kurtarır. Başarılı fotoğrafçılar çıkış yolu olarak fotoğrafçılığı seçmişlerdir. Kendinize çıkış yolu olarak fotoğrafçılığı seçebilirsiniz" diye konuştu.

GAÜN Fotoğraf Topluluğu tarafından hazırlanan Fotoğraf Sergisi 16 - 20 Aralık 2019 tarihlerinde Atatürk Kültür Sahnesi Fuaye Alanı'nda gezilebilecek.