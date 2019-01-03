Üniversite öğrencilerinden köy okullarına yardım

Soğuk ve karlı bir günde köye ulaşan, Türk Kızılay Gaziantep Şubesi ve Toplum Yönetim Merkezinden temin ettikleri kışlık kıyafetleri kız ve erkek öğrencilere dağıtan ve sonrasında yüz boyaması yapan GAÜN Genç Kızılay Topluluğu öğrencileri, ilkokul öğrencilerine soğuk bir günün en sıcak sürprizi yaptı. Köy ilkokulundaki tüm öğrencilere ihtiyaçları kadar kıyafet yardımında bulunulduğunu belirten GAÜN Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mehmet Kaplan daha öncede Oğuzeli ilçesine bağlı olan bazı köy okullarında da benzer faaliyetleri yaptıklarını ve bundan sonrada bölgedeki diğer okullarda da yardımlara devam edeceklerini kaydetti.

Yeni kıyafetlerinin sevincini yaşayan öğrenciler de GAÜN Genç Kızılay Topluluğu öğrencilerine teşekkürlerini ifade etti.

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mesut Coşkun ise, köy okullarında okuyan çocuklara kırtasiye ve kıyafet almak için Gaziantep Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu ile birlikte yardım kampanyası düzenlediklerini, Türk Kızılayı olarak amaçlarının toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın sağlanmasına katkıda bulunmak, muhtaç ve yoksul insanların refahına katkıda bulunmak, eğitim ve gençlik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak olduğunu söyledi.