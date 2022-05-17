Üniversite öğrencilerinden mezuniyet sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen 2021-2022 Mezuniyet Sergisi Şehitkâmil Sanat Galerisi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, sanatın öneminden bahsederek sanatın bir iletişim aracı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Sarıbıyık, mezun olacak öğrencileri tebrik ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin toplumda bir değer ifadesi olarak öncü olmaları gerektiğini söyledi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin şehirlerin kent kültürüne önemli katkılar sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Atalay, pandemi sürecinde öğrencilerin zorlandığını dile getirerek serginin oluşum aşamasında emeği geçen öğretim elemanlarına teşekkür ederek, geleceğin sanatçı adaylarına sanat alanında başarılar diledi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer de Güzel Sanatlar Fakültesinin Resim Bölümü hakkında bilgiler vererek, bölümün 5. mezunları olacak olan öğrencileri tebrik ederek, sergide emeği geçen öğretim elemanlarına teşekkür etti.