Üniversite öğrencilerinden ''Ormanlarımızı koruyalım'' etkinliği

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi (TDP) çerçevesinde Oğuzeli MYO Dr. Öğr. Üyesi Celal Bal tarafından organize edilen etkinlikte, Oğuzeli MYO öğrencileri Oğuzeli mesire alanlarında ve Burç Ormanları piknik alanlarında vatandaşlara orman yangınları konusunda bilinçli olmaları, ormanları ve çevremizi korumamız gerektiğine ilişkin çeşitli broşürler dağıttı. Vatandaşların Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde yapılan etkinlikten dolayı memnuniyet duyduğu görülürken, yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Dr. Celal Bal, “Orman yangınları konusunda halkımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla ülkemizde birçok orman yangını meydana gelmektedir. Bu yangınların birçoğu maalesef yeterli tedbirlerin alınmaması yüzünden gerçekleşiyor. Ormanlarımızı ve çevremizi koruyarak doğaya kazandırmamız gerekli” diye konuştu.

Her yıl yaz aylarında düzenlenen bu etkinliklerin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü belirten Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, öğrencilerle birlikte topluma faydalı broşür ve afişler hazırlayarak bu konularda farkındalık kazandırılmak istediklerini söyledi.