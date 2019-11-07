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Üniversite öğrencilerine aile konferansı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde üniversite öğrencilerine günümüzde Aile kurumunun yaşadığı sorunlar ile ilgili konferans verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencilerine günümüzde Aile kurumunun yaşadığı sorunlar ile ilgili konferans verildi.


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Eğitim Fakültesi ile Gaziantep ve Nizip Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen organizasyonda İl Müftüsü Ahmet Çelik, “Günümüzde Aile Kurumunun Yaşadığı Sorunlar ve Sünnet Işığında Çözümler” başlıklı konferans verdi. Nizip Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa akademik, idari personelin yanı sıra eğitim gören üniversite öğrencileri katılırken, program Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek'in açış konuşmasıyla başladı.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çiçek, konferans sonunda ise İl Müftüsü Ahmet Çelik'e ve İlçe Müftüsü Musa Çiftçi'ye teşekkür ederek günün anısına plaket verdi.

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