Üniversite öğrencilerine "ceza infaz memurluğu" eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencileri, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi'ne düzenlenen teknik geziye katılarak ceza infaz memurluk mesleğine dönük uygulamalı eğitim aldı.

Hukuk Bölümü Öğretim Görevlileri Ali Balkan ve Hasan Fehmi Gidergelmez tarafından organize edilen gezide, Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta, öğrencilere kurumun yapısı, işleyişi ve görevleri ile ilgili sunum yaptı. Öğrencilerin ceza infaz memuru mesleği ile ilgili soruları Merkez Başkanı Bülent Delibalta ve Başkan Yardımcısı İlknur Görgel tarafından cevaplandı. Öğrencilere Eğitim Merkezi Kampüsü gezdirilerek, faaliyetleri tanıtıldı. Teknik gezinin öğleden sonraki kısmında ise öğrencilere Ceza İnfaz Kurumu Uygulama Odası'nda meslek hayatında görev yaparken dikkat edilecek hususlarla ilgili uygulamalı eğitim verildi. Özellikle ceza evlerinin giriş kısmındaki arama kısmı ve bu aramalarda teknolojik cihazların eksik kaldığı noktalarda dikkat edilecek hususlar, ceza infaz kurumlarında bulundurulması yasak olan nesnelerin gizlenme şekilleri ceza evlerinde yaşanmış örnek olaylar ve ele geçirilen ürünler öğrencilere konunun uzmanı olan Öğr. Gör. Arslan Derinkuyu tarafından anlatıldı. Eğitimde cezaevi ikinci müdürü Mustafa Yeşilyurt tarafından cezaevlerine kamu görevlilerinin, avukatların girişlerinde uygulanması gereken usul kuraları, karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Eğitimin devamında, İnfaz Koruma Baş memuru Öğr. Gör. Ali Beyazıt tarafından ceza evlerinin klasik birimleri olan koğuşlar, ortak yaşam alanları ve diğer birimlerinin yapısı uygulama odası üzerinde anlatılarak eğitim tamamlandı. Teknik gezinin son kısmında ise Mesleki Müdahale ve Uzmanı Öğr Gör. Mehmet Konuş tarafından ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara müdahale esasları ile ilgili bir eğitim verildi. Zor kullanma kavramı ve türleri anlatıldıktan sonra olaya müdahalede kullanılacak kıyafetlerin giyilmesi ve kullanımlarında dikkat edilecek hususlar öğrencilere ilgili kalkan, kask, cop ve robocop kıyafetleri verilerek uygulamalı olarak anlatıldı.

Gezi hakkında görüşlerini dile getiren Öğretim Görevlileri Ali Balkan ve Hasan Fehmi Gidergelmez, göstermiş oldukları yakın iş birliği anlayışı ve konukseverlikten dolayı Ceza İnfaz Kurumları Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı Bülent Delibalta'ya, katkı ve desteklerini sunan tüm öğretim görevlilerine, teknik gezinin gerçekleşmesi konusunda desteklerini esirgemeyen ve teşvik eden Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. MemetŞahin'e teşekkür etti.