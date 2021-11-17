Üniversite öğrencilerine organ bağışı eğitimi

Hastanenin Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan “Her Organ, Yeni Bir Yaşam” sloganı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin öğrencileri ile bir araya gelerek organ bağışını anlattı. Hukuk Fakültesi amfisinde gerçekleşen etkinlikte Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Said Aydoğan organ bağışının önemine vurgu yaparak, organ bekleyen insanlara destek olunması gerektiğini kaydetti. Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Aydoğan, etkinlik için oluşturulan organ bağışı standında üniversite öğrencileri ve personellerden organ bağışında bulunanlara Medical Park Gaziantep logolu organ bağış kartı verdi. Prof. Dr. Aydoğan geleceğin büyükleri olan gençlere sorumluluk duygusunun aşılanması gerektiğinin altını çizerek, tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaları için ivedilikle hareket edilmesini için çağrıda bulundu.

Benzer etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğinin belirten Prof. Dr. Aydoğan, Gaziantep'te Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin bu tür çalışmalarla adından söz ettireceğinin sözünü verdi.