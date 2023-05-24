Üniversite-Sanayi sektör buluşmaları devam ediyor

Türkiye'nin her köşesinde eğitim-öğretim hayatlarını sürdüren Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencileriyle buluşmayı hedefleyen Ahmet Fikret Kileci “Eğitimin ve kişisel gelişimin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünen bir sektör temsilcisi olarak tecrübelerimi ve sektörel bilgilerimi gençlerle paylaşmaktan dolayı hayatımın en keyifli ve faydalı işlerinden birini yaptığımı düşünüyorum. Gençlerimize sektörü anlatmak ve tanıtmak için başlattığımız buluşmalar süreklilik arz etmeye ve etkisini göstermeye başladı. Örgün eğitimin sekteye uğradığı bu dönemde bir şekilde öğrencilerle yüz yüze gelebilmek çok kıymetli bir deneyim. Buluşmalarda emeği geçen tüm akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sektörün ve iş hayatının bana kattığı tüm öğretileri genç arkadaşlarımıza aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğim” dedi.

Genç tasarımcıların dokuya ilgisi büyük

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Doku Kumaş Tasarım Yarışması gençlere sunduğu tüm imkanlarla tasarımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Doku'nun mimarlarından Ahmet Fikret Kileci tarafından yarışmanın tüm detayları öğrencilere Üniversite-Sanayi Sektör Buluşmaları oluşumunda anlatılmaya devam ediyor. Doğuş Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada yarışma hakkındaki tüm önemli detaylar ve başvuru şartları konuşuldu. Öğrencilerin sorularına cevap veren Kileci, 8 Eylül 2023 tarihinde finali yapılacak olan yarışmaya dokuma, örme ve baskı kategorilerinden tasarımların katılabileceğini ayrıca ilki geçtiğimiz yıl verilen Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'nün bu yıl da verileceğini aktardı. Kileci, Doku Kumaş Tasarım Yarışması'na ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Doku yarışmasını hayata geçirdiğimiz günden beri ona verdiğimiz emeklerle hak ettiği değeri görmesine tanık olmak inanılmaz bir his. Doğada hayran olunası birçok güzellik var kuşkusuz. Bir çiçeğin rengi ve şekli ya da kozasından çıkan bir kelebeğin kanatlarına bürünen emsalsiz desenleri Bizler için de Doku yarışması böyle bir heyecan ve hayranlık uyandırıyor. Her öğrencinin ayrı bir hayal dünyası ve oluşturacağı söz konusu. Tıpkı doğada hayran kaldığımız güzel detaylar gibi gençlerimiz de imza niteliğinde çok başarılı ve bizi şaşırtan muazzam çalışmalar ortaya koyabilirler. Yeter ki kendi potansiyellerinin farkında olsunlar ve hayal dünyalarını beslemekten vazgeçmesinler. Çünkü Doku bizlerden bir fikir olarak çıktı. Ama bu yarışmanın asıl sahibi sizlersiniz. Doku'yu Doku yapan siz gençlerin yaptığı çalışmalardır. Geleceğimizin mimarı ve umudu siz gençler ürettikçe Doku var olmaya devam edecektir. Yarışmamız hakkında detaylı bilgi almak isteyenler dokusundasanatvar.org adresine erişim sağlayabilirler.”

Sürdürülebilirlik özel ödülü

Tükettiğimizden bir fazlasını üretmeliyiz mottosunu benimseyen Ahmet Fikret Kileci, Doku yarışmasının Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'ne ayrı bir önem veriyor. Günümüzün en büyük sorunlarından olan şuursuz tüketimin bedelini gelecek nesillere mal etmemek için kolları sıvayan tekstil sektörü adeta sürdürülebilirlik için seferberlik ilan etti. Doku yarışmasının beyin takımı da bu önemli konuyu gündemden düşürmeyerek Sürdürülebilirlik Özel Ödülü ile bu konuya ayrı bir dikkat çekiyor. Bu konuda açıklamalar yapan Kileci “Hepimiz güne başlar başlamaz tüketme eylemiyle harekete geçiyoruz. Kişisel temizlik, beslenme, barınma, giyinme ve ulaşım Her biri tüketim üzerine saatlerce konuşulacak kadar önemli konular. Bizler tekstil sektörü temsilcileri olarak üzerimize düşeni kendi sektörümüzde hayata geçirmeliyiz. Çünkü hem sizlere hem de sizlerden sonraki nesillere karşı sorumluluğumuz var. Dünyamızda gereksiz yere kullandığımız bir damla sudan bile sorumluyken sektörde bunun hiç toleransı olmamalı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz. Sizlerin de şimdiden bu yeni düzene uyum sağlamak adına bu konuda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü sektörün sürdürülebilirliği kalıcı kılma adına sizlerden gelecek çalışmalara ihtiyacı her geçen gün artmakta. Gelecek nesiller için bugünden harekete geçelim, üretirken de tüketirken de şuurlu hareket edelim. Sektörde bu konuya ilişkin gelişmeleri göz ardı etmeyen, çevreci ve sürdürülebilir ürünler üretmek için alt yapısını hazırlayan sadece bugün değil yarın da kazanan taraf olacak. Sektörümüzün yarınlarını emanet edeceğimiz tasarımcı arkadaşlarımızın sürdürülebilirlik konusunda şuurlandırması bile bizler için çok büyük bir motivasyon kaynağı” diye konuştu.

“Beyin Göçünü Tersine Çevirmeliyiz”

Doğuş Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Ahmet Fikret Kileci sektöre dair yıllardır biriktirdiği tecrübeleri gençlerle paylaştı. Gençler için rekabetin ve şartların zorlaştığı bir süreç yaşandığını vurgulayan Kileci “Öğrencilerin sadece teorik bilgilerle değil saha çalışmalarıyla da eğitim sürecini yönetmesi gerekmektedir. Fırsatları yakalamak her zaman kolay olmayabilir. Ama çabalarınızla çok başarılı olabilirsiniz. Asla karamsarlığa kapılmayın. Ayrıca değerli akademisyen hocalarımızdan öğrencilerin ülkelerini terk etmek istediklerini ya da bir staj programı vesilesiyle gidip geri dönmediklerini öğrendim ve derinden üzüldüm. Eğitiminiz için, vizyonunuzu geliştirmek için elbette yurt dışına gidin. Ama lütfen bu gidiş temelli olmasın. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve her biriniz çok önemlisiniz. Ülkemizin size ve sizin vizyonunuza ihtiyacı var. Bizler de sektör temsilcileri olarak sizlere daha iyi fırsatlar sunmak için harekete geçmeliyiz ve beyin göçünü durdurmalıyız ve tersine çevirmeliyiz” şeklinde gençlere mesajlar verdi.

2022 yılında gerçekleştirilen Doku yarışmasının Örme kategorisinde birinci olan Nigar Demirtay da Üniversite-Sanayi Sektör buluşmasına katılım sağladı. Doku'nun hayatında çok önemli katkıları olduğunu vurgulayan Demirtay “Doku benim hayatıma birçok kazanım sağladı. Ben yarışmanın ilk gününden finale uzanan süreçte bir öğrenci olarak fikirlerimin ve çabalarımın ne kadar önemsendiğine tanık oldum. Şu an bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Tüm öğrencilerime örnek olması açısından Doku'nun bana kazandırdığı değerleri anlatmaya çalışıyorum. Ve inanıyorum ki içlerinden finalist olup benim gibi hayatında iz bırakacak bir yarışma süreci geçirecek birçok öğrencim var.” dedi. Buluşmalara katılan öğrenciler ise etkinlikleri çok faydalı bulduklarını, bu yarışma vesilesiyle sektöre atacakları ilk adım için heyecanlı olduklarını belirttiler.