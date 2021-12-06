Üniversite ve özel gereksinim online paneli

GAÜN Engelli Öğrenci Birimi Müdürü ve Gaziantep Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Emrah Demir, Gaziantep Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Murat ve Psikolog Mustafa Kaplan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, özel gereksinimli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik sunumlar yapılarak soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Doç. Dr. Mehmet Murat “Özel Gereksinimli Bireylerden Öğrendiklerim” temalı konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin haklarını savunmanın ve gerekli uyarlamaların yapılmasının topluma entegrasyon açısından önemini vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan bir diğer panelist Psikolog Mustafa Kaplan ise “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Doğru Bilinen Yanlışlar” temalı konuşmasında özel gereksinimin bir engel ya da özür olarak anılmasından öte bir farklılık olarak ele alınmasının ve özel gereksinimli bireylerin de toplu bir bakış açısı ile değil ‘birey' olarak algılanmasının altını çizdi.

Engelli Öğrenci Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir de gerçekleştirdiği sunumda, özel gereksinimli bireylerin tipik gelişim gösteren bireylerden farklılık gösteren yanlarının olabileceğini belirterek, bu farklılıkların özel gereksinimli bireylerin topluma ve üniversite ortamına entegrasyonunda engel oluşturmadığını söyledi. Gerekli uyarlamalarla özel gereksinimli bireylerin topluma ve üniversite kültürüne çok değerli katkılar sunduklarını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Demir, Engelli Öğrenci Birimi olarak başvuran özel gereksinimli öğrencilere yönelik akademik uyarlama mektuplarının öğrencilerin ihtiyaçlarını temel alarak yazılıp ilgili bölüme ve öğretim üyelerine gönderildiğini böylece eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin okuyucu hizmetleri almalarına destek olunduğuna ilişkin bilgiler de paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Demir, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleri ile YÖK'ten çok sayıda Engelsiz Üniversite temasında ödül aldıklarını ifade etti. “Engelsiz GAUN” hedefine yönelik çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Demir, GAÜN Yönetimine, öğretim üyelerine, özel gereksinimi olan olmayan tüm öğrencilere ve gönüllülere teşekkürlerini sundu. Panel soru cevap bölümü sonrasında sona erdi.