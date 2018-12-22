Üniversitelerarasında işbirliği anlaşması

Sözleşme, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ve Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuray Yozbatıran'ın katılımıyla imzalandı. Sözleşmeyle iki üniversite arasında karşılıklı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu hedeflere ulaşmak için, Texas Üniversitesi Houston Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile (UTHealth) ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde görev yapan öğretim üyeleri çok sayıda karşılıklı eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılacak ve profesyonel gelişmeleri hızlandıracak etkinlik düzenleyecek.

Sözleşme kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerin değişim programları başlatılacak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlenerek, bilimsel araştırma programlarına destek verilecek, çok sayıda ortak bilimsel araştırma projesi yürütülecek. Eğitim programları, öğrenci gelişimi ve bilimsel araştırma konularında en üst düzeyde bilgi alışverişinin yapılması amaçlanan sözleşme hükümleri gereğince, araştırmaların bir kısmının, ABD'nin ikinci büyük rehabilitasyon hastanesi olan TIRR Memorial Hermann Hastanesi'nde yapılması öngörülüyor.

Sözleşme gereğince ilk olarak Texas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Nuray Yozbatıran SANKO Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerine bilimsel araştırma yöntemleri ve rehabilitasyonun sinirbilimi temelleri konularında ders anlatımına başladı.