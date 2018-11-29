Üniversiteli Esra Türkiye şampiyonu oldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Esra Karabağ, Rize'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Kadınlar kumite kategorisinde 55 kilo dalında mücadele eden ve çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Milli sporcu Karabağ, finalde İstanbul sporcusu Ayca Düzgel ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kazanan Esra Karabağ, altın madalya kazanarak kariyerine 2018 Türkiye şampiyonluğunu ekledi. Türkiye Şampiyonu olan Esra Karabağ, “Daha önce de Türkiye şampiyonu olmuştum.

-21 yaş altı kategorisinde de birincilik elde ettiğim için mutluyum. Bu başarıda payı geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 49 ilden 791 erkek, 588 bayan sporcu mücadele etti. Şampiyonanın ardından yapılacak seçme müsabakalarında, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın Milli takım kadrosu belirlenecek.