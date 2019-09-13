Ünlü aşçı Arda Türkmen'den Gaziantep'in yöresel ürünlerine tam not

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) Festivali etkinlikleri kapsamında Michelin Yıldızlı Şeflerle Workshoplar, Paneller ve Sunumlar düzenlendi. Bu kapsamda “Arda Türkmen'le Yüz Yüze” konulu panelde Gaziantep mutfağının tanıtımı için yapılması gerekenler tartışıldı.

Şahin: dünyanın lezzet başkenti olmayı hedefliyoruz

Moderatörlüğünü Gökmen Sözen'in üstlendiği “Arda Türkmen ile Yüz Yüze” konulu panele katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronominin bir Gaziantep projesi olmadığına aksine bir Türkiye projesi olduğuna dikkati çekti.

Şahin, “Dünya'nın lezzet başkenti olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu büyük yolculukta kat edilmesi gereken çok önemli yollar var. UNESCO ile birlikte network yolculuğunda önemli bir pencere açtık. Şimdi bu pencereden giderken gastronomi adına kim ne konuşuyorsa, mesajını bugün Gaziantep'ten veriyor. Michelin şeflerinin her biri önemli sanatçılar. Ancak bunun yanı sıra Gaziantep'te de toprak, güneş ve tarih var. Gaziantep'in kurutması olmadan dünya mutfağı eksik kalıyor. Dolayısıyla bugün buraya gelen şeflerle kendi mirasımızı birleştirdiğimizde ülkemiz ve dünya kazanacak” dedi.

Beşeri sermayeyi çok önemli bulduğunu aktaran başkan Fatma Şahin, “Bugün, gastronomiye giren öğrencilerimizin puanı yükseldi. Bütün halk, yanımızdaydı. Kapadokya'ya yapmış olduğumuz ziyarette tanıştığımız Asyalı turistler de Gaziantep'i, Rum Kale'yi, Antik kentleri ve yerel lezzetleri merak ediyorlar. Umuyorum ki gelecek yıl çok sayıda Asyalı turisti bu festivalde ağırlayacağız” diye konuştu.

Türkmen: Gaziantep mutfağını yurt dışına taşımalıyız

Türkiye'nin tanınmış aşçılarından Arda Türkmen ise, Gaziantep'in mutfağının geniş bir yelpazede olduğunu belirterek, “Yurt dışında yer alan lokasyonlarda, ülkemizin avantajlı yanlarını doğru bir şekilde tanıtır ve uygularsak belki o zaman Gaziantep'in farklı lezzetlerinin duyurulmasını da sağlamış olacağız. Çünkü gelen her yabancı turist, bilindik lezzetlerin dışında da farklı deneyimler tadıyor. O yüzden yerel yönetimlerin bu tür projeleri desteklemesi gerekiyor. Gaziantep'i dünyaya duyurmanın 2 yolu var; ilki buradaki lezzeti yurt dışına taşımak; bunu fuarlar ve şefler aracılığıyla sağlayabiliriz. İkinci yolu ise, yurt dışından gelen alanında ses getirecek isimlere yerel lezzetleri tattırmak. Yani orada var olan şefleri, bugünkü festivalde de olduğu gibi, gelen şeflerin köprü görevi görmesini sağlamak. Bu iki yolu eş zamanlı uygulamak yerelde var olan lezzetlerimizin duyulmasını ve hak ettiği başarıyı kazanmasını sağlayacaktır. Yıllarca yabancı sanatçıların davetlerinde bulundum. Son derece önemli, üst sınıfa hitap eden ses sanatçılarına hizmet verdim. Bizler üstümüze düşeni, sizler de üstüne düşeni layığıyla yaparsa ve el birliğiyle devam edersek, Gaziantep de Türkiye de dünya çapında ses getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Arda Türkmen'in dünya çapında ses getiren mutfak çalışmalarını takdir ederek, GastroANTEP Festivali'ne ve panele yapmış olduğu ziyaret için