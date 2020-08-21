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Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm

Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci’ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.

Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci'ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.


Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'in önde gelen iş adamlarından olan Ahmet Şireci'ye ait lüks villada Nepal uyruklu olduğu tespit edilen Monna Rai isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Ölen kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılacakotopsinin ardından netleşecek.

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