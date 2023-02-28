Ünlü isimler deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle 23 ünlü isim, ziyaret ettikleri Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde depremzedelerle buluştu. Çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, resim çizen, oyunlar oynayan ünlüler, kısa metrajlı bir film de çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İletişim Başkanlığının desteği ile oyuncu Tamer Karadağlı, futbolcu Ümit Karan, Ali Buhara Mete, İsmail Hakkı Ürün, rap sanatçısı Resul Aydemir, Gökhan Karacık, Burcu Kıratlı, Birand Tunca, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Derda Yasir Yenal, Muhammed Emre Kaya, Muhammed Burak Haktanır, Onur Yaprakçı, Emir Rıfat Işık, Caner Otrakçı, Necati İşbilen, Musa Evren, Recep Çavdar, Emre Bulut, Mustafa Kocabey, Ümit Kantarcı ve Haluk Piyes, depremin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kurulan konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti. Depremzedelerle görüşen ünlüler, sınıf ve etkinlik alanlarını da gezerek, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, resimler çizdi. Çocuklarla oyun oynayan sanatçılar, yine çocukların senaryosunu yazdığı kısa metrajlı bir film çekti. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, ünlü futbolcularla futbol oynamanın keyfini yaşadı. Bir süreliğine yaşadıkları acıyı unutan çocuklardan bazıları gerçek isimlerini hatırlayamadığı ünlülerden Tamer Karadağlı'ya ''Haluk abi'', Ali Buhara Mete'ye ''Akif abi'', İsmail Hakkı Ürün'e ise ''komutanım'' diye seslendi.

Depremzedelerin yoğun ilgi gösterdiği ünlüler, ihtiyaçlar konusunda da bilgi aldı. Kurtlar Vadisi filmi ile tanınan, Diriliş Ertuğrul, Payidaht Abdülhamit gibi önemli dizilerde de yer alan oyuncu Ali Buhara Mete, “Burada olmaktan çok mutluyum. Kardeşlerimiz ve çocuklarımızla beraberiz. Onların güzel enerjilerini alıyoruz. Onlar bizlere mutluluk veriyor. Böyle günlerde onların dertlerine ortağız, çok üzüldük. Bu yaşanan süreç içerisinde elimizden geldiğince onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa elimizden geldiği kadar yaraları sarmaya gayret ediyoruz. Onlarla olmak çok güzel. Bu milletin bir parçası olmaktan, onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Moralleri çok iyi. Onlar gerçekten çok ciddi acılar ve sıkıntılar yaşamışlar. Buna rağmen bizlerden güler yüzlerini eksik etmediler' dedi.

Çocuklar Duymasın dizisinin "Haluk" karakteri ile olarak tanınan oyuncu Tamer Karadağlı, “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden sonra birçok insan evsiz barksız kaldı. Çok büyük bir yıkım yaşadık ve buraya gelip onlara bir nebze de olsa moral olabilmek bence çok önemli. Zaten psikolojik olarak bir yıkım içerisindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman en az birkaç saniyede olsa gülüyor olmaları çok önemlidir. O yüzden de Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldik. Konteyner kente geldik, aileler ve çocuklarla buluştuk. Bu durumdan çocuklar çok mutlu oldu. Defalarca bizlere teşekkür ettiler, 'Bizleri yalnız bırakmadığınız için' dediler. Ama bunun bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yıllarca televizyonlarda gördükleri için böyle bir felaketten sonra onların yanına gelip de en azından onlarla ve çocuklarıyla birkaç saat vakit geçirebiliyorsak, bu çok değerli bir şeydir. Biraz olsa da morallerini düzeltebildiysek eğer ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.

Oyuncu Muhammed Emre Kaya, “Televizyonlardan izlediğimiz zamanlarda çok üzülmüştük ama buraları görünce gerçekten üzüntüden öte kelimelerle tarif edilemeyecek kadar acı bir afet olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya Fırat dizisinde ''Durali Başçavuş'' karakterini canlandıran ve ''komutan'' olarak tanınan İsmail Hakkı Ürün, “Bizim için gerçekten çok hayati bir ziyarettir. İnsan yaşadığı dünyanın çoğu zaman farkına varmadan yaşıyor. Fakat o gerçeklikle burada yüzleşmek, o gerçekliği yaşamış insanlarla burada hasbihal etmek, onların acısına ortak olmak çoğu şeyi değiştiriyor. İnsanların hayatlarında anlamlı olmak. Çok büyük bir acı ülkece yaşadığımız. Hatta iki ülkeyi derinden sarsan bir deprem bu. Rabbim beterinden saklasın, bir daha böyle acılar yaşatmasın'' ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Ümit Kantarcılar, “Burada birçok annemiz, babamız, kardeşimiz, yakınımız vardı. Biz İstanbul'da onlarla beraber yıkıldık. Onları görmeye geldik. Onlara bir nebze de olsa moral olabildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize'' dedi.

Oyuncu Emir Rıfat Işık, ''Allah buradaki felaketi yaşayanların, tüm milletin başı sağ olsun. Çocuklarla oyun oynadık, onlara moral motivasyon vermeye çalıştık. Buraya bir iki gün gelmek değil, asıl amacımız sürekli burada olmak ve buradaki yaraları beraber sarmaktır” diye konuştu.

Futbolcu Ümit Karan, “Her şeyi çok iyi gördüm. Buraya gelince kelimelerle anlatamıyoruz. Yani ekranda olduğu ve göründüğü gibi değildir. Burası gerçekten büyük bir felaket yaşıyor. Binaların çoğu depreme maruz kalmış, aileleri, çocukları görüyoruz. Buraya gelince çok üzülüyorum. Burada konuşmak için kelime bulamıyorum. Çünkü İstanbul'da televizyonda izlerken aynı duyguyu paylaşamıyorum. Mesela İstanbul'a bir günlüğüne gittim, bütün kalbim burada kaldı. Mecbur tekrardan geri döndüm. Burayı bırakıp gitmek istemiyorum, unutmamamız ve unutturmamamız lazım. Biz bunları göstermek ve hatırlatmak zorundayız” diye konuştu.