Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Festival Park'ta sevenleriyle buluşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyor. GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Gaziantep'in önemli kültürel miraslarından olan “İkindi Sazı” konseri düzenleniyor. 16 Haziran Cuma günü Gaziantep Öğretmenevi Bahçesi'nde düzenlenecek olan programda Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosu sahne alacak. Gazi şehre özgü türkülerin yer alacağı programda Ali Esat Halat Acem Aşiran Faslı ve Fasıl arası solo eserler seslendirecek.

Yaza Merhaba Etkinlikleri 18 Haziran Pazar günü Ferhat Göçer konseriyle devam edecek. Sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Gazi şehirli sevenleri ile buluşacak. Festival Parkta saat 19.30'da düzenlenecek konser vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.