Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, Gaziantep'in gastronomideki başarı öykülerini anlatı

Gaziantep mutfağını yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle tanıtmayı sürdüren Gaziantepli ünlü şef Tahir Tekin Öztan, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Gastronomide Başarı Hikayeleri konulu panelde Gaziantep'in başarı öykülerini anlattı. Başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğine dikkat çeken Öztan Türkiye'nin zengin bir kültür birikimine sahip olduğunu ve bunun gelecek nesillere doğru anlatılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ve Gaziantep'te gastronomi turizminin gelişmesi ve dünya gastronomi turizminden Türkiye'nin yeterli payı olması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiren Gaziantepli Şef Tahir Tekin Öztan panelde Gaziantep'in gastronomide ki etkileyici başarısını anlattı. Sahip olduğu restoranlar zincirinin de başarı öyküsüne yer veren Tahir Tekin Öztan sahip olduğumuz kültürel değerlerin en ince ayrıntısına kadar tanınması ve tanıtımının yapılması gerektiğini savundu. Öztan yaptığı değerlendirmede “Dünyada hiçbir ülkenin ve milletin sahip olmadığı inanılmaz bir kültürel zenginliğe, gelenek ve göreneklere ve bunlara paralel olarak mutfak kültürüne sahibiz. Sahip olduğumuz bu dinamiklerimizi yakından tanımak, en ince ayrıntısına kadar kayıt altına almak ve gelecek nesillere doıru anlatmak zorundayız. Aksi halde son dönemlerde lezzette yapılmaya çalışılan inovasyon mutfak kültürümüzün gerçek lezzet reçetelerinin yozlaşmasına neden olur. Dünya gastronomi turizminden maalesef yeterli payı alamıyoruz. Markalarımızın uluslararası arenada tanıtımında yeterli değiliz. Türk lezzetlerinin öyküsünü doğru anlatmak zorundayız. Dünya yeni öykülerin peşinde ve bizim en büyük hazinemiz sahip olduğumuz bu zenginlikler. Başarmak zor değil. Yeter ki inanalım, hayallerimizin peşinde koşalım ve ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için çalışalım. Önümüzdeki süreçte daha çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Bugün üniversitelerin gastronomi bölümleri hızla gelişiyor ve mutfak kültürümüze akademik yaklaşımlar hızla artıyor. Sahip olduğumuz markalarımızın uluslararası alanda da etkinliğini ve bilinirliliğini arttırmak zorundayız” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nin birlikte düzenlediği "Gastronomide Başarı Hikayeleri" konulu konferana Tahir Tekin Öztan'ın yanı sıra Arcadia Bağları Kurucu ve Yöneticisi Zeynep Arca Şallıel, ve Eataly Zorlu Executive Şefi Claudio Chinali de katıldı.

Konuşmacılar markalarının ve gastronominin başarı öykülerini anlatırken sektörde meydana gelen değişim ve gelişmeleri de masaya yatırarak Türkiye'nin gastronomi alanındaki önemini vurgulandı.