Ünlü şefe İsveç'ten ödül

Dünya genelinde kitap oskarları olarak bilinen ve İsveç'te düzenlenen Gourmand World Cookbook Awards 2023'te, ünlü şef Tahir Tekin'in yazdığı "Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" kitabı 2 ayrı kategoride ödül kazandı.

İsveç'in Umea kentinde düzenlenen yemek kitaplarının Oscarı sayılan “Gourmand World Cookbook Awards 2023” (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) töreninde “Best Unesco Heritage Cookbook (En İyi Unesco Mirası Yemek Kitabı )” ve “Best Fund Raising Book in the World” ödüllerini düzenlenen törenle alan Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, İsveç'ten Türkiye'ye yazdığı kitapla ilgili aldığı iki altın ödülle döndü. Gaziantep ve Türkiye'yi her platformda başarıyla tanıtan ve uluslararası arenada bir kültür elçisi gibi tanıtım faaliyetlerini sürdüren Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan kitabının iki ayrı kategoride altın ödüle layık görülmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Geçtiğimiz hafta 25-28 Mayıs tarihleri arasında İsveç'in Umea kentinde düzenlenen yemek kitaplarının oscarı sayılan “Gourmand World Cookbook Awards 2023” (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) töreninde, kitabım özel ödüle aday gösterildiğinden davetliydim. Hem Ülkemizi Gaziantep mutfağıyla birçok farklı ülkenin bulunduğu platformda tanıtma fırsatım oldu hem de benim için çok kıymetli olan “Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri” kitabım 2 kategori altında ödül almaya layık görüldü. Böylece daha önce almış olduğum diğer ödüllerim arasında ilk uluslararası ödüllerimi almış oldum. “Best Unesco Heritage Cookbook ( En İyi Unesco Mirası Yemek Kitabı )” ve “Best Fund Raising Book in the World” ödüllerini alıp İsveç'ten gururlu bir şekilde döndüm” dedi.

Tahir Tekin Öztan'ın bu başarısı Türkiye'de de önemli bir gündem olurken Ünlü Şef'in "Gelenekten Geleceğe Gaziantep Yemekleri" adlı kitabının geçtiğimiz yıllarda da ulusal ve uluslararası birçok kurum tarafından ödüllendirildiği de öğrenildi.

Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri

1995 yılında Edouard Cointreau tarafından kurulmuş ve düzenlenmeye başlanmıştır. Her yıl en iyi yiyecek, içecek, basılı veya dijital kitaplar ve yemek programları bu törende tanıtılmakta ve seçilenler ödül almaktadır. Yarışma tüm dünya ülkelerine ve dillerine açık bir şekilde düzenlenmektedir. Her yıl gastronomi adına farklı, özel bir ülke ve şehir seçilerek tören birçok yabancı aday ve katılımcının katılmasıyla düzenlenmektedir. Bu törenin bir diğer önemi ise dünyanın birçok farklı ülkesinde gastronomi adına emek verip temsil eden kişilerin bir araya toplanmasına ve birbirleri ile tanışmasına fırsat sağlamaktadır. Dünyada yemek kitabı yazan yüzlerce yayıncı, yazar, şef ve gazeteci bu etkinliği takip edip etkinlikte yer almak için başvurular yapıp çaba sarf etmektedir. Böylece katılan her katılımcı ve aday kendi kitabını ya da programını birçok ülkenin bulunduğu platformda tanıtabilmektedir.