Ünlü spikerden GAÜN'e övgü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yönetim ile Kariyer Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, TRT Haber Spiker Tijen Karaş, Türkiye'nin İlk Kadın F-16 Pilotu Berna Şen ve Girişimci Yazar Mustafa Açıkgöz'ün konuşmacı olarak katıldığı Kiişisel Gelişim Zirvesi GAÜN Mavera ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Zirvede konuşan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Gaziantep Üniversitesinin ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olduğunu belirtirken, GAÜN Mavera ve Kongre Merkezinin ise Türkiye'nin en iyi sahnelerinin ilk sıralarında yer aldığını söyledi. Erdoğan Arıkan, “Türkiye'de çok değişik sahnelerde bulundum. Fakat Mavera Kongre ve Sanat Merkezindeki ortamı yakalayamadım. Bir konuşmacı için en güzel sahnelerden biri. Hem zor, hem de kolay bir sahne. Çok güzel ve büyük bir salon olduğu için geniş bir kitleye hitap etmeniz lazım, Konuşmacı olarak iyi konuşmaya zorlayan ve motive eden bir sahnedeydim. İletişim kurma kolaylığı açısından muhteşemdi. Böyle bir salonla böyle bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Bu yüzden Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

GAÜN öğrencileri ile bir araya gelerek mesleki tecrübelerini, gözlemlerini anlatan ve öğrencilere yaşama ve geleceğe dair önerilerde bulunan TRT Spikeri Arıkan, dünyada en değerli şeyin fikir olduğunu belirterek, “Hayatımız boyunca, bizden öncekilerden daha önce yaşayamayacağımız tek şey deneyim. Bizden öncekilerden daha akıllı olabiliriz. Ama, daha deneyimli olamıyoruz. İnsan, hayatının en renkli kararlarını 15 ile 30 yaş arasındaki zaman diliminde verir. Yani 15 ile 30 yaş arasında kendimize ne kadar yatırım yapabilirsek, kendimizi ne kadar geliştirebilirsek ondan sonraki yaklaşık 45 ile 50 yıl ona göre geçiririz. Bizi mutlu edecek bir işimiz yoksa hayatınız çok iyi geçmez” diye konuştu.

TRT Spikeri Erdoğan Arıkan'nın konuşmasından sonra TRT Haber Tijen Karaş, Türkiye'nin İlk Kadın F-16 Pilotu Berna Şen ve Girişimci Yazar Mustafa Açıkgöz sunumlarını yaptı. Sunum salon dolduran öğrencilerden büyük beğeni aldı.