Unutkanlığı başına bela oldu

Gaziantep'te bir kafeden 2 bin TL'lik kulaklığı çalarak, yerine çakma ve bozuk kulaklık bıraktığı ileri sürülen Cevdet Sabahlar, unutkanlığının başına bela olduğunu belirterek, "Tamamen yanlış anlaşılma. Kulaklığımı şarj etmek için cihazdakiyle değiştirdim. Geri almayı unuttum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesinde 7 Kasım Cumartesi günü arkadaşlarıyla kafeye gelen Cevdet Sabahlar, oturduğu yerin arkasında şarjda bulunan bir kulaklığı çıkararak, kendi kulaklığını şarj cihazına taktı. Şarj cihazının içinde bulunan kulaklığı ise kaybolmaması için yanına alan Cevdet Sabahlar, kulaklığını şarjda unutunca olanlar oldu. Kafenin garsonu Emir Can Oduncu ise şarjdaki kulaklığının yerine arızalı bir kulaklık bulunca hemen güvenlik kameralarını inceledi. Önce kulaklıkların karışmış olabileceğini düşünen Oduncu, görüntüleri izleyince ise kulaklığın çalındığı kanaatine vararak, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ise şahsın Cevdet Sabahlar olduğunu belirledi. Polis merkezine İfadesi alınan Cevdet Sabahlar ise olayın hırsızlık olmadığını ve yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade etti. Kendisinin de çalındığı ileri sürülen kulaklığın firmasında teknisyen olarak çalıştığını belirten Cevdet Sabahlar, sadece sağ kulaklığını değil ikisini birden alabileceğini kaydetti. Unutkanlığının başına bela olduğunu anlatan Sabahlar, "Geçtiğimiz cumartesi günü akşam arkadaşlarımla kafeye gittik. Kafede otururken arka masamda benim kulaklığımın aynısından olan kulaklık fark ettim. Benim cihazımın şarj aletinde sorun olduğu için arka masamdaki şarj cihazının içine kattım ve içindeki kulaklığı da kaybolmasın diye yanıma aldım. Benim kulaklığım şarj olduktan sonra yerine bırakacaktım. Ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra arkadaşım hesap ödemek için ayağa kalktı ben de o ödemesin ben ödeyeyim diye telaşla ayağa kalktım. Kulaklığı orada unuttum. Diğer şahsın kulaklığı da bende kaldı. Pazar günü akşam evime polisler geldi. Polisler durumu anlatıp bir kafeden hırsızlık olayından bahsedince o anda aklıma geldi. Daha sonra polislere durumu izah ettim, kulaklığıma ait evrakları filan gösterdim. Yanlışlıkla bende kalan şahsın kulaklığını hemen polislere teslim ettim. Daha sonra karakola gittik, ifademi aldılar. Gerekli işlemler yapıldı. Suçsuz olduğum anlaşıldı. Olay bundan ibaret. Herhangi bir hırsızlık olayı yoktur. Tamamen yanlış anlaşılma. Benim amacım çalmak olsa cihazın içinden bir tanesi alıp benimkiyle değiştirmezdim. Amacım hırsızlık olsa mantıken hepsini çalardım. Haberlerde kendimi görünce doğrusunu ve gerçeğin ne olduğunu anlatmak zorunda hissettim" diye konuştu.

Cevdet Sabahlar kulaklığı geri verdiğini ama kendi kulaklığının geri verilmediğini, şikayet etme hakkı bulunmasına rağmen kulaklığını geri vermeyen garsondan şikayetçi olmayacağını da ifade etti.