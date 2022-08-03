Ünverdi: “Çarklar yavaşlamadan sanayicinin sorunlarına çözüm bulunmalı”

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak-Temmuz döneminde Gaziantep'in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 oranında artışla 5 milyar 905 milyon 120 bin dolara ulaştığını, Temmuz ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşüşle 711 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sürdürülebilir bir ekonomi ve ihracata dayalı büyüme hedeflerinin sonuç verebilmesi ve üretimde çarkların iyice yavaşlamaması için sanayicilerin yaşadığı sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Ünverdi, ekonominin yükünün üretim, ihracat ve buna bağlı olarak oluşturduğu istihdamla sanayicilerin omuzlarında olduğunun altını çizdi. Dünyada yaşanan siyasi ve jeopolitik gerginliklerin ekonomi üzerindeki riskleri her zamankinden çok daha fazla artırdığına dikkati çeken Başkan Ünverdi, ülke ekonomisinin bu süreci atlatmasında en önemli unsurun üretim ve ihracat olduğunu belirterek, “Sürdürülebilir sanayi ülkemiz için sürdürülebilir ekonominin temel unsurudur. Son dönemde defalarca ifade ettiğimiz gibi girdi maliyetleri, enerji ve lojistik fiyatlarındaki artışlarla birlikte aylar önce altını çizdiğimiz finansmana ulaşım ve yüksek faiz oranları sanayiciye hareket alanı bırakmamıştır. Politika faizi ile bankaların sunduğu reel faiz arasında iki katın üzerinde bir fark bulunmaktadır. Bu doğrultuda bazı bankalar ticari kredilere yüzde 30 ile 50 arasında faiz uygulamaya devam etmektedir. Bu durum güncel ekonomik şartlara rağmen büyük bir özveri ile üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden firmalarımız için büyük engel teşkil etmektedir. Düşük faizle kredi veren kamu bankalarından kredi kullanmak ise çok zorlaşmıştır. İş dünyamızı yüksek faiz oranlarına maruz bırakan bankalara Merkez Bankası'nın fonlama faizinin yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizlerin de yüzde 20 civarında olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle sanayicilerimizin finansmana erişim ile krediler konusundaki beklenti ve talepleri için ivedilikle somut adımlar atılmalıdır” dedi.

Finansmana erişim ile birlikte enflasyonun düşmesi, maliyetlerin azalması ve yatırım ortamına dair güvenin tesis edilesinin öncelikli konular olduğunu ifade eden Ünverdi, “Öngörülebilirliğin sağlanması ve yatırım ortamının yeniden canlanması için eş zamanlı olarak hareket edilmesi, geleceğimiz için bankalar da dahil tüm tarafların sorumluluk almaları gerekmektedir. Bu koşullarda sanayicinin çarkları döndürmesi çok güç hale gelmiştir. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat artışı yıllık bazda yüzde 79,60 ile son 24 yılın en yüksek rakamına ulaşırken, yurt içi üretici enflasyonu ise yüzde 144,61'e yükselmiştir. Aradaki fark yüzde 65 seviyesine ulaştı ki bunun hem üretici hem de tüketici açısından sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alınması hepimizin ortak beklentisidir” diye konuştu.

Döviz kullanımına yönelik alınan tedbirlere de dikkati çeken Ünverdi, ara malı ve hammaddenin büyük kısmını dışarıdan temin eden ve ihracat yapan ihracatçıların döviz gelirinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satma zorunluluğunun dövize olan ihtiyacı artırdığını, firmaların bankalardan döviz alımında aradaki makas dolayısıyla kayıplarının devam ettiğini, bu sürecin gittikçe sanayici daha da fazla zorlar hale getirdiğini söyledi.

Kredi musluklarını kapatan bankacılık sektörünün karını yüzde 400 oranında artırdığına işaret eden Ünverdi, sanayi üretiminde ise, kar marjlarının her geçen gün biraz daha azaldığına dikkati çekerek, öngörülebilirliğin sağlanması ve yatırım ortamının yeniden canlanması için eş zamanlı olarak hareket edilmesi, kamunun büyüme için sanayi üretimini örnek gösterirken alınan tedbirlerle üreticiyi zor durumda bırakmaması gerektiğini, bankalar da dahil tüm tarafların sorumluluk almaları gerektiğini kaydetti.

Ünverdi, “Her koşulda üretim yapan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışan personellerimizi canı gönülden kutluyorum. Onca zorluk karşısında büyük bir azimle, alın teriyle üretmeye ve çarkların dönmesi için mücadeleye devam ediyorlar” diyerek açıklamasını tamamladı.