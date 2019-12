Ünverdi'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının Mustafa Kemal Atatürk tarafından Avrupa'nın çoğu ülkesinden çok daha önce verildiğini dile getiren Ünverdi, “5 Aralık, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ve bugünün dünyada kutlanmasının sağlandığı özel bir gündür. Cumhuriyetimizin kadına verdiği önem ve değerin bir göstergesi olarak her yıl kutlanan bugünde kadınlarımızın yaşamın her alanında daha fazla yer alması için toplum olarak çaba göstermeliyiz. İnsan hakları ve evrensel değerler çerçevesinde kadınlarımızın eşit haklarla iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta, kültür ve sanat olmak üzere her alanda etkin olmalarını sağlamak zorundayız. Modern ve çağdaş toplumun gereği de budur” dedi.

“Maalesef son yıllarda içimizi acıtan kadına yönelik şiddet haberlerini çok fazla duyar olduk” diyen Ünverdi, “Bizim köklü geleneğimizde, kültürümüzde, inancımızda bırakın kadına şiddeti, kadın bizim için kutsaldır. Kadın en başta anne, kardeş, abladır. Kadına şiddet ve cinayetlerine maalesef üzülerek şahit oluyoruz. Bu algıyı kırmak ve toplum olarak bu konuda bir farkındalık oluşturmak zorundayız. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Kadın ya da erkek eşit haklara sahiptir” şeklinde konuştu.

Kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmasının sosyal kırılmaların ve ekonomik güçlüklerin aşılmasında önemli olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Onların üretime katılmaları, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için imkan ve olanakları oluşturarak teşvik etmeliyiz. Bu amaçla Gaziantep Sanayi Odası olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde Türkiye'nin ilk ve tek Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGIDEM) kurduk. Kadın girişimciliğinin artması, kadınlarımızın kendi işini kurabilmeleri ve özellikle imalat sektöründe girişimci olarak yer alabilmeleri hedefiyle kurulan merkezimizde ilk başvuruları da almaya başladık. Burada kendi işini kuracak kadınlarımıza atölye imkanı, finansal desteklerden faydalanma, eğitim, danışmanlık ve kreş gibi her türlü imkanı sunuyoruz. İnşallah merkezimiz rol model olacak ve kadın girişimciliğinde ülkemizde kurumsal bir yapının oluşmasına öncülük edecek” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyet yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun da çalışmalarına vurgu yapan Ünverdi, “Kurulumuzla sürekli dirsek teması halindeyiz. Kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. TOBB KGK ülkemizin en büyük kadın girişimci ağına sahip sivil toplum örgütlenmesi. Burada gerçekleştirdiğimiz projelerle de kadın girişimciliğini tabana yaymak ve şehrimizdeki kadınlarımızın iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Adnan Ünverdi, açıklamasının sonunda tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.