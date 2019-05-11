Ünverdi'den anneler günü mesajı

Adnan Ünverdi yayımladığı mesajında, annelerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurgulayarak, yılın sadece bir günü değil her gününde annelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Kadının en yüce görevi anneliktir, ilk eğitim verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse bu görevin önemi gerektiğince anlaşılır' sözünü anımsatan Ünverdi, “Anne sevgi, şefkat, merhamet ve fedakarlığın sembolüdür. Her şartta karşılıksız korur ve kuşatır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde en büyük görevi de annelerimiz yerine getirmektedir. Anneler çocuklarımızın ilk öğretmenidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi onların sayesindedir. Bizim hayatı sevmemiz ve mutlu olmamız için fedakarlık ve özveriyle ömürlerini bizlere harcayan annelerimiz için ne yapsak azdır. Bize düşen de onların kıymetini bilerek gereken sevgi ve saygıyı onlara göstermektir. Çünkü bir anne için en önemli hediye hatırlanmak, sevgi ve saygı görmektir. Bu vesileyle tüm annelerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm annelerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.