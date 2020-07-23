Ünverdi'den basın bayramı mesajı

yıl dönümü ve Basın Bayramı'nı kutlayarak basının kamuoyunun aydınlatılmasında önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirtti.

Adnan Ünverdi, toplumun gelişmelerden basın sayesinde haberdar olduğunu belirterek, “Bu noktada gece gündüz demeden, herhangi bir mesai kavramı olmaksızın çalışan basın mensuplarımız her türlü övgüyü hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını sürdüren basının, toplumun aynası olduğunu kaydeden Adnan Ünverdi, “Basın demokrasimizin ve hayatımızın olmazsa olmazıdır. Teknoloji çağını yaşadığımız böylesi bir dönemde toplumun sesi ve vicdanı olan basınımızın işlevi farklı bir boyut kazanmıştır. Önceki yıllarda habere ulaşmak ciddi zaman alırken, bugün elimizdeki cep telefonları ile anlık olarak gelişmelerden haberdar olabiliyoruz. Yine bunu yaparken basın mensupları çok ayrı bir gayret göstererek adeta zamanla yarışıyor, bilgi kirliliğinin yaşandığı bir dönemde doğru habere ulaşmamızı sağlıyorlar. Basınımız ülkemizin ve dolayısıyla Gaziantep'imizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de çok önemli katkıları bulunuyor. Basınımızın meslek ilkeleri çerçevesinde ilkeli, objektif ve sorumluluk bilinciyle yapmış olduğu çalışmalarının devamını diliyor, bu zamana kadar aynı anlayışla çalışmalarını yürüten yerel ve ulusal basın mensuplarımızın bundan sonra da aynı duyarlılıkla görevlerine devam edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Bu duygularla kentimizde çalışan basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.