Ünverdi'den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge merkezi'ne ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şireci Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ninova Nöroteknoloji AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti.

Ninova Nöroteknoloji AR-GE Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Esat Şireci ve Genel Müdür Halil Ahmet Yaman ile bir araya gelen Ünverdi, “Ninova Nöroteknoloji AR-GE Merkezi ileri teknoloji ile donatılmış, çok etkileyici bir merkez olmuş. Yeni atacağımız adımlar ve benzeri projelerle Gaziantep medikal sektöründe çok önemli bir merkez haline gelebilir” dedi.

Türkiye'deki klinik çalışma merkezlerinin yetersiz olduğu ve yeni süreçte merkezlere olan ihtiyaçların değerlendirildiği ziyarette, Ninova Nöroteknoloji'nin sahip olduğu güçlü altyapı kullanılarak buranın klinik çalışma merkezi olabileceği kaydedildi.klinik

Adnan Ünverdi, medikal alanında yapılan yatırımların desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, “GSO olarak son dönemde medikal sektöründe yeni bir hamle başalttık. Bu amaçla Sanko Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Odamız arasında Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) protokolünü imzaladık. Biz bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Böylesi bir merkezi şehrimize kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tıbbi cihaz konusundaki başarınızı yürekten kutluyorum. Ar-Ge, ileri teknoloji, bilim ve beyin gücünün bu denli işletildiği böylesi bir merkez eminim kısa zamanda çok daha fazla yeniliğe imza atacaktır” şeklinde konuştu.

Medikal sektörünün sabır gerektiren uzun süreçler sonucunda geri dönüşler sağladığını dile getiren Ünverdi, Gaziantep'in medikal sektöründe ilerleyebilmesi için kümeleşme yapılması ve alandaki firmaların birbirlerine destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ninova Nöroteknoloji AR-GE Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Esat Şireci ve Genel Müdür Halil Ahmet Yaman da, gerek tıbbi cihaz üretimi konusundaki deneyimleri, gerekse firmanın güçlü altyapısıyla medikal sektöründe yapılacak tüm çalışmaların her zaman yanında olduklarını belirttiler.

Ninova Nöroteknoloji'nin araştırma ve geliştirme yapan, üreten, pazarlayan ve alanında daima ilklerin öncüsü olan özel bir araştırma kurumu olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Esat Şireci, “2015 yılında kurulan Ninova Nöroteknoloji uzun ve zorlu bir süreç sonucunda ülke adına katma değeri yüksek ilk ürününü CE belge alım sürecine kadar getirmiştir” ifadelerini kullandı. Genel Müdür Halil Ahmet Yaman da epilepsi nöbetleri ilaç tedavisi ile kontrol altına alınamayan hastalar için EPIstop-Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyon Sistemini geliştirdiklerini söyleyerek, “Bu süreçte edinilen tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Son olarak Immigraine adını verdiğimiz cihazın ön çalışmalarını bitirdik, yurt içinde ve yurt dışında birçok firmayla distribütörlük sözleşmesi imzalama aşamasına geldik” diye konuştu.

Görüşme sonrası merkezdeki üniteleri gezen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firma bünyesinde üretilen cihazları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.